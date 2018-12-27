Ленточным борам Алтайского края, несмотря на протесты лесоводов, будет присвоен особый статус. Такое решение было принято на заседании Научно-технического совета в Федеральном агентстве лесного хозяйства в среду, 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.
"Летом 2018 года рабочей группой из представителей Рослесхоза, Рослесозащиты, Рослесинфорга, ВНИИЛМа были проведены обследования насаждений ленточных боров Алтайского края. Сегодня на основе результатов анализа возрастов рубок лесных насаждений и оценки эффективности осуществляемого использования лесов решено выделить ленточные боры в отдельный лесорастительный район", — прокомментировал врио замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления лесами Владимир Черных. Он присутствовал на совещании, которое прошло под руководством замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководителя Рослесхоза Ивана Валентика.
Рабочей группе дан месяц, чтобы разработать дорожную карту по изменению статуса ленточных боров и подготовить региональные нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов данной категории. В частности, могут быть изменены возраст рубки сосны, противопожарные нормативы, условия защиты леса от вредителей.
Научное обоснование подобного решения представили руководители ведущих отраслевых научных учреждений страны — директор "Рослесинфорга", кандидат экономических наук Игорь Мураев и директор ВНИИЛМ, доктор сельскохозяйственных наук Александр Мартынюк, уточнили в алтайском Минприроды.
Напомним, что об этом в начале декабря сообщил министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. После его заявления алтайские лесоводы во главе с лесным холдингом "Алтайлес" заявили, что выступают против присвоения борам особого статуса, потому что это может привести к резкому сокращению рубок, закрытию лесопильных и деревообрабатывающих предприятий в регионе. И, соответственно, без работы останутся тысячи человек.
С другой стороны этого конфликта общественники. Так, в региональном отделении Общероссийского народного фронта уже несколько лет предлагают ужесточить условия работы в ленточных борах, потому что рубки в них уже несколько лет ведутся как и в обычных лесах. А боры — очень ценный природный ресурс. Главный вопрос — возраст рубок. До 2008 года сосну можно было рубить, когда она дорастала до 121 года. Но потом возраст резко уменьшили: до 101 года. Теперь лесоводы предлагают сократить возраст уже до 81 года. А общественники и экологи настаивают на возвращении возраста до 121 года.
Теперь, судя по всему, возраст будет увеличен. Однако решение примут только после широкого обсуждения и на основании научных заключений. Соответственно, рубить в борах станут меньше, что и не нравится лесоводам.
Комментарии
грибков-это не общественность.