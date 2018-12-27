Ленточным борам Алтайского края, несмотря на протесты лесоводов, будет присвоен особый статус. Такое решение было принято на заседании Научно-технического совета в Федеральном агентстве лесного хозяйства в среду, 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.
"Летом 2018 года рабочей группой из представителей Рослесхоза, Рослесозащиты, Рослесинфорга, ВНИИЛМа были проведены обследования насаждений ленточных боров Алтайского края. Сегодня на основе результатов анализа возрастов рубок лесных насаждений и оценки эффективности осуществляемого использования лесов решено выделить ленточные боры в отдельный лесорастительный район", — прокомментировал врио замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления лесами Владимир Черных. Он присутствовал на совещании, которое прошло под руководством замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководителя Рослесхоза Ивана Валентика.
Рабочей группе дан месяц, чтобы разработать дорожную карту по изменению статуса ленточных боров и подготовить региональные нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов данной категории. В частности, могут быть изменены возраст рубки сосны, противопожарные нормативы, условия защиты леса от вредителей.
Научное обоснование подобного решения представили руководители ведущих отраслевых научных учреждений страны — директор "Рослесинфорга", кандидат экономических наук Игорь Мураев и директор ВНИИЛМ, доктор сельскохозяйственных наук Александр Мартынюк, уточнили в алтайском Минприроды.
Напомним, что об этом в начале декабря сообщил министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. После его заявления алтайские лесоводы во главе с лесным холдингом "Алтайлес" заявили, что выступают против присвоения борам особого статуса, потому что это может привести к резкому сокращению рубок, закрытию лесопильных и деревообрабатывающих предприятий в регионе. И, соответственно, без работы останутся тысячи человек.
С другой стороны этого конфликта общественники. Так, в региональном отделении Общероссийского народного фронта уже несколько лет предлагают ужесточить условия работы в ленточных борах, потому что рубки в них уже несколько лет ведутся как и в обычных лесах. А боры — очень ценный природный ресурс. Главный вопрос — возраст рубок. До 2008 года сосну можно было рубить, когда она дорастала до 121 года. Но потом возраст резко уменьшили: до 101 года. Теперь лесоводы предлагают сократить возраст уже до 81 года. А общественники и экологи настаивают на возвращении возраста до 121 года.
Теперь, судя по всему, возраст будет увеличен. Однако решение примут только после широкого обсуждения и на основании научных заключений. Соответственно, рубить в борах станут меньше, что и не нравится лесоводам.
Комментарии
грибков-это не общественность.
Слава богу. Хоть какой-то позитив. Последние годы только одна мысль - когда это варварство кончится?
Если так произойдет ( хотя верится с трудом), скажу спасибо. Хоть что-то останется нашим потомкам.
P.S. Навряд ли такую кормушку без боя отдаст.
Ждем решения рабочей группы. посмотрим, на чей стороне правда...
В любом случае необходимо будет найти баланс между экономическими, экологическими и социальными аспектами.
Без экономики попросту неначто будет выполнять охранные и защитные мероприятия.
Сокращение объемов пользования приведет еще и к недостатку древесины гражданам для собственных нужд – самовольные, незаконные рубки увеличатся в десятки раз.
Отток населения из и так полуразваленных сел Алтая приведет к потере кадров, которые потом не соберешь.
Человек веками живет в борах и лишь благодаря ему леса сохранились в таком прекрасном виде.
Необдуманные последующие решения могут привести к их утрате.
Про возраст рубки в официальных источниках ничего нет. Изменения коснутся охраны лесов от пожаров и лесовосмтановлния
Геологи говорят, что тысячи лет назад Западная Сибирь была покрыта льдом толщиной от 300 м до километра (по разным версиям).
Интересно кто виноват в том, что они растаяли.
И почему ленты идеально ровные получились. Одни вопросы без ответов.
Мне кажется человек не властен над природой и она все равно претерпит какие-то изменения.
12:20
Евгений
И почему ленты идеально ровные получились. Одни вопросы без ответов.
Их сделали идеально ровными предки хозяев литовского Алтайлеса!
. У нас по природным причинам происходит всего 10–15% пожаров, остальное – дело рук человека. Бросил окурок, не потушил костер… И через два-три часа туда с ревом едет машина, чтобы успеть потушить.
Самые страшные лесные пожары были в 1997-1998 годах. Только в южной части боров 68 тыс. гектаров было пройдено верховыми пожарами. Всего по краю в то время выгорело 134 тыс. гектаров леса.
А вы говорите, что лес без человека проживет.
Сгорит он весь и все, а "экологи" руками разведут.
Хотя бы раз пожар потушили. Одни разговоры.
А может колхозники, которые свои поля постоянно выжигают.
Не ведомо ни кому.