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Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет на въезд для мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на первого замглавы МВД Украины генерал-полковника Сергея Ярового.
"Принимая во внимание сложную ситуацию с безопасностью, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе решением СНБО продлено действие ограничительных мер относительно въезда в Украину мужчин — граждан России", — цитирует издание его слова.
Яровой уточнил, что с конца ноября, когда был введен запрет, на Украину не впустили свыше 1,6 тысячи россиян.
Напомним, 25 ноября в Керченском проливе произошел инцидент с участием украинских военных кораблей. Нарушившие госграницу судна были задержаны погранслужбой ФСБ РФ. Глава Украины Петр Порошенко на фоне произошедшего ввел в стране военное положение, действовавшее до 26 декабря, а также запретил въезд в страну мужчинам-россиянам.
Комментарии
зеркальный ответ будет?
Я слышал ответ будет наоборот, всем желающим украинцам упростят получение российского гражданства
Теперь по украинским законам я вообще в Крым не попаду. Если я въеду в Крым из России я попадаю под уголовку на Украине. А если я попадаю под уголовку на Украине, я туду так и так не поеду, даже если они будут пускать
Те, кого хохлы не боятся, те теперь в Украину не попадут.
А те, кого хохлы боятся, и без их спроса приезжают)
Так что эта "визовая" возня - лишь фантик для внутрихохяцкой политической повестки дня в преддверии президентских выборов.
Главное что военное положение вчера сняли, война закончилась
27.12.2018 11:41
гость
Ага. За месяц управились, вояки)
Это был блиц криг
Сдалась вам эта Украина?
Лучше бы освещали успехи/неудачи в НАШЕМ крае и стране в целом.
Нет, лучше с пеной у рта воспитывать в себе злобу к украинскому народу
Вот хоть с какой стороны смотри, а кроме воровства и коррупции, за которые надо садить, а лучше стрелять, успехи/неудачи в НАШЕМ крае и стране в целом зависят от того, при санкциях мы живем или без них, а санкции с Украиной связаны напрямую
27.12.2018 11:49
- гость -
Сдалась.
И край, НАШ край, тоже сдался)
Нам всё сдалось)
К народу Украины нет никакого презрения, есть презрение к горстке националистов, пришедших там ко власти путем вооруженного переворота.