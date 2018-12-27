Фото: Thomas Higham/University of Oxford
Исследование фрагмента кости девочки-подростка, найденной в Денисовой пещере на Алтае, признали одним из главных достижений науки в этом году.
По версии журнала Science, эта работа вошла в ТОП-10 открытий уходящего года. Отметим, что фрагмент кости девочки-подростка, жившей около 50 тысяч лет назад, в Денисовой пещере был обнаружен еще в 2012 году.
А вот провести анализ ДНК удалось спустя несколько лет. Как сообщает nauka.vesti.ru, исследование показало, что родители ребенка относились к разным видам людей. Так, ее мать была неандертальцем, а отец — денисовцем.
Геном девочки-подростка, возраст которой на момент смерти составил около 13 лет, в равной степени соответствовал ДНК неандертальцев и денисовцев. Уникальность открытия состоит в том, что оно показало — межвидовое скрещивание произошло не в предыдущих поколениях, а именно родители подростка являлись представителями разных групп.
Анализ ДНК позволил определить и то, что несколько сотен поколений назад в родословной отца девочки также присутствовали неандертальцы. А гены матери были ближе к неандертальцам, найденным в Хорватии, чем к останкам из Денисовой пещеры.
Ученые на основании этого делают вывод о том, что различные группы неандертальцев неоднократно мигрировали между Западной Европой и Сибирью.
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