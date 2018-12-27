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Порядка 30 рабочих подрядчика ОАО "Метрострой" в Петербурге спустились в шахту строящейся станции "Театральная" и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу предприятия.
"Мы связались с руководством нашего подрядчика — ЗАО "СМУ-11 Метрострой", где нам сообщили, что в шахте на строящейся станции "Театральная" собралось около 30 человек рабочих, которые объявили голодовку. Их требование к руководству ЗАО "СМУ-11 Метрострой" — выплатить долги по заработной плате", — цитирует агентство текст сообщения.
По данным пресс-службы, ЗАО "СМУ-11 Метрострой" ведет переговоры с рабочими.
Компания отмечает, что сдала городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры работы на сумму около 1 миллиарда рублей и ждет их оплаты до окончания текущего года.
Как только деньги поступят на счета компании, сначала их направят на выплату зарплаты работникам, в том числе подрядных организаций, обещают в "Метрострое".
"Руководство "Метростроя" и подрядных организаций совместно с городом делает все, чтобы до Нового года люди получили то, что заработали тяжелым трудом. Достойная и своевременная оплата должна стать нормой в метростроении", — добавили в пресс-службе.
Агентство сообщает, что ранее строители петербургского метро приходили к офису компании "Метрострой" на Загородном проспекте с требованием выплатить деньги за работу.
Комментарии
и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату
Ни фига себе, вроде бы сейчас уже введена уголовная ответственность за задержку зарплаты?
В 90-е это было нормой, по 10-12 месяцев задерживали
мда, прорыв за прорывом, вот оно реальное положение дел, скоро такие голодовки будут нормой
Люди наконец-то потихоньку начинают понимать, что митинги сами по себе вообще нифига не имеют значение, если нету готовности к более решительным действиям.
Просыпается классовое сознание.
Может городу Революции удастся раскачать стабилизацыю.
Работники еще одного московского хлебозавода пожаловались на невыплату зарплат
«Яуза-хлеб» входит в холдинг «Настюша», как и хлебозавод «Черкизово», где сотрудники объявляли голодовку. Работники «Яуза-хлеба» также объявили о голодовке, пока им не выплатят деньги. Как передает телеканал «Дождь», уже около полутора суток они не выходят из здания завода. Само предприятие сейчас находится в «замороженном» состоянии. По данным агентства RNS, задолженность по зарплате здесь составляет 15 миллионов рублей.