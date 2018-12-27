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Барнаульские депутаты предлагают наказывать за брошенные во дворах авто

, ИА "Амител"
Гордума инициировала расширение списка правонарушений, за которые будет налагаться штраф

Фото: Александра Черданцева

Депутаты Барнаульской гордумы предложили расширить список правонарушений в административном кодексе Алтайского края. В том числе за счет включения в него ответственности за брошенный в дворе дома или на газоне автомобиль. Подробности сообщает пресс-служба БГД.

"Депутаты предлагают добавить к составам правонарушений длительное размещение транспорта, в том числе тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, прицепов и сельскохозяйственных машин, имеющих признаки брошенности, на внутридомовой территории и газоне", — уточнили в БГД.

Также они предлагают добавить в список правонарушений несоблюдение требований по:

содержанию территорий общего пользования,
оформлению фасадов, ограждающих конструкции зданий, строений и сооружений,
проектированию, размещению, содержанию и восстановлению элементов благоустройства,
по уборке территории муниципального образования,
размещению и содержанию детских и спортивных площадок, мест для выгула животных, парковок и парковочных мест.

Санкции предлагаются те же, что и сейчас прописаны в законе для других подобных нарушений: штраф для гражданина в 500-3000 рублей, для должностного лица 1000-10000 рублей, для юридического лица 5000-50000 рублей.

С такой законодательной инициативой депутаты обратятся в парламент Алтайского края, который и уполномочен менять региональный закон об административной ответственности.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.12.2018 12:17
гость

вот это хорошее дело

0  0
27.12.2018 12:18
- гость -

ну хоть что то полезное предложили. хотя со штрафами я не согласен. надо разрешить разукомплектацию брошенного авто без последующего уголовного или административного преследования борцов за чистоту дворов. будет намного действеннее.

0  0
27.12.2018 12:21
- гость -

Огласите признаки брошенности, пожалста) На глазок? Ну с такими принципами вы в суде с треском проиграете и хозяин "брошенного" авто ещё и баблеца подымет)

0  0
27.12.2018 12:25
- гость -


27.12.2018 12:21
- гость -

разбитое стекло и полуметровая шапка снега. пойдет такой признак?

0  0
27.12.2018 12:40
- гость -

дак они не брошенные, теперь дворы это парковки, есть даже места с номерами, кто самый наглый

0  0
27.12.2018 12:44
гость

27.12.2018 12:21
- гость -

Вмерзшие в сугроб колеса, ну явно признак брошенного авто. Бывает спущенные. У нас бывает на 5 минут оставляют машину, забирает эвакуатор и никто не доказывает, в каком месте ее забрали

0  0
27.12.2018 12:46
гость

27.12.2018 12:21
- гость -

В идеале, даже может сильно никого штрафовать не придется, само принятие закона иногда влияет положительно

0  0
27.12.2018 12:53
- гость -

"для юридического лица 5000-50000 рублей", если чиновники строят с нарушениями, сами себе будут платить? Поставьте знаки стоянка запрещена, вывозить платно со дворов все, что стоит. Бюджет города пополниться. Молодцы, сами в коттеджи перебрались, понятно, как нищеброды могут на авто ездить, все на платную стоянку и город без пробок.

0  0
27.12.2018 12:57
гость

Принимайте закон, уже этого будет достаточно, что таких авто поубавится

0  0
27.12.2018 13:03
- гость -

у нас штук 5 таких брошенок

0  0
27.12.2018 13:11
Наталья

С торца дома по Островского, 8 стоит несколько автомобилей, на газоне, вмерзшие уже в землю, мешаю обзору, закрывают обзор пешеходного переходы. Просили управляющую компанию Жилищник поставить заборчик, чтобы автомобили не могли парковаться на газоне, нам сказали - хорошо! Написали обращение, ответ - хорошо! А воз и ныне там. А дети ежедневно идут по этому пешеходному переходу в школу, а из-за таких не ответственных автолюбителей все это когда-нибудь закончится плачевно.

0  0
27.12.2018 13:14
гость

Хоть что то дельное! Гаражи пустые стоят , проще ведь бросить во дворе!!!

0  0
27.12.2018 13:26
- гость -

Штраф должен быть один - эвакуация на вторчермет.

0  0
27.12.2018 13:33
- гость -


27.12.2018 12:25
- гость -
Подхожу к твоему авто, лопатой разбиваю стекло, той же лопатой накидываю снег и объявляю его брошенным, ага.

0  0
27.12.2018 13:37
- гость -


27.12.2018 13:33
- гость -


Приезжай на Строителей 34-б. Стоит десятка без стекла и вся в снегу. Сумеешь определить как давно она там стоит?
Если хотя бы с годом угадаешь, тогда сможешь моей машине стекло разбить. А если не угадаешь, то можешь себе в гузно черенок от лопаты затолкать.

0  0
27.12.2018 14:03
- гость -

Наказывать народ мастера, хотя сами даже честный отчет о доходах дать не хотят.
Депутаты...

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