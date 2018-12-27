Депутаты Барнаульской гордумы предложили расширить список правонарушений в административном кодексе Алтайского края. В том числе за счет включения в него ответственности за брошенный в дворе дома или на газоне автомобиль. Подробности сообщает пресс-служба БГД.
"Депутаты предлагают добавить к составам правонарушений длительное размещение транспорта, в том числе тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, прицепов и сельскохозяйственных машин, имеющих признаки брошенности, на внутридомовой территории и газоне", — уточнили в БГД.
Также они предлагают добавить в список правонарушений несоблюдение требований по:
содержанию территорий общего пользования,
оформлению фасадов, ограждающих конструкции зданий, строений и сооружений,
проектированию, размещению, содержанию и восстановлению элементов благоустройства,
по уборке территории муниципального образования,
размещению и содержанию детских и спортивных площадок, мест для выгула животных, парковок и парковочных мест.
Санкции предлагаются те же, что и сейчас прописаны в законе для других подобных нарушений: штраф для гражданина в 500-3000 рублей, для должностного лица 1000-10000 рублей, для юридического лица 5000-50000 рублей.
С такой законодательной инициативой депутаты обратятся в парламент Алтайского края, который и уполномочен менять региональный закон об административной ответственности.
Комментарии
вот это хорошее дело
ну хоть что то полезное предложили. хотя со штрафами я не согласен. надо разрешить разукомплектацию брошенного авто без последующего уголовного или административного преследования борцов за чистоту дворов. будет намного действеннее.
Огласите признаки брошенности, пожалста) На глазок? Ну с такими принципами вы в суде с треском проиграете и хозяин "брошенного" авто ещё и баблеца подымет)
27.12.2018 12:21
- гость -
разбитое стекло и полуметровая шапка снега. пойдет такой признак?
дак они не брошенные, теперь дворы это парковки, есть даже места с номерами, кто самый наглый
27.12.2018 12:21
- гость -
Вмерзшие в сугроб колеса, ну явно признак брошенного авто. Бывает спущенные. У нас бывает на 5 минут оставляют машину, забирает эвакуатор и никто не доказывает, в каком месте ее забрали
27.12.2018 12:21
- гость -
В идеале, даже может сильно никого штрафовать не придется, само принятие закона иногда влияет положительно
"для юридического лица 5000-50000 рублей", если чиновники строят с нарушениями, сами себе будут платить? Поставьте знаки стоянка запрещена, вывозить платно со дворов все, что стоит. Бюджет города пополниться. Молодцы, сами в коттеджи перебрались, понятно, как нищеброды могут на авто ездить, все на платную стоянку и город без пробок.
Принимайте закон, уже этого будет достаточно, что таких авто поубавится
у нас штук 5 таких брошенок
С торца дома по Островского, 8 стоит несколько автомобилей, на газоне, вмерзшие уже в землю, мешаю обзору, закрывают обзор пешеходного переходы. Просили управляющую компанию Жилищник поставить заборчик, чтобы автомобили не могли парковаться на газоне, нам сказали - хорошо! Написали обращение, ответ - хорошо! А воз и ныне там. А дети ежедневно идут по этому пешеходному переходу в школу, а из-за таких не ответственных автолюбителей все это когда-нибудь закончится плачевно.
Хоть что то дельное! Гаражи пустые стоят , проще ведь бросить во дворе!!!
Штраф должен быть один - эвакуация на вторчермет.
27.12.2018 12:25
- гость -
Подхожу к твоему авто, лопатой разбиваю стекло, той же лопатой накидываю снег и объявляю его брошенным, ага.
27.12.2018 13:33
- гость -
Приезжай на Строителей 34-б. Стоит десятка без стекла и вся в снегу. Сумеешь определить как давно она там стоит?
Если хотя бы с годом угадаешь, тогда сможешь моей машине стекло разбить. А если не угадаешь, то можешь себе в гузно черенок от лопаты затолкать.
Наказывать народ мастера, хотя сами даже честный отчет о доходах дать не хотят.
Депутаты...