Конкурс Amic.ru: отгадай слово и получи сертификат на экшн-игру

Чем вы займетесь на длинных новогодних каникулах? Запомните: просмотр телевизора и поедание салатов уже не модно.
Мы предлагаем вам всей семьей или дружной компанией сходить на антиквест "Прятки в темноте" — новый формат игры для тех, кто хочет стряхнуть с себя пыль и решиться на безумные эмоции.
А у читателей портала Amic.ru есть возможность попасть в эту игру бесплатно. Для этого надо найти спрятанное слово в новостях, опубликованных 27 декабря на нашем портале.
Правила просты:
1. Найти в новостях, опубликованных в течение 27 декабря на портале Amic.ru, выделенные красным цветом буквы.
2. Составить из букв слово (подсказка: спрятанное слово по смыслу близко к сюжету антиквеста — прим. редакции)
3. Прислать слово на почту konkurs@amitel.ru.
Авторы первых трех писем с правильно угаданным словом станут победителями и получат сертификаты на командную игру (до 10 человек).
Итак, следите за новостями и не пропустите красные буквы!
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