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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить материалы всех уголовных дел, по которым столичные суды вынесли оправдательные приговоры. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу СК.
Уточняется, что Бастрыкин отдал это распоряжение "в связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества".
Глава СК также распорядился проверить материалы дел, которые московские суды вернули следствию.
"Центральным аппаратом Следственного комитета будет проведена масштабная аналитическая работа. Ее цель — тщательно изучить материалы этих уголовных дел, объективно оценить качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и исходя из этого дать оценку профессионализму следователей, в производстве которых были эти уголовные дела, а также сотрудникам контролирующих подразделений ведомства", — говорится в сообщении пресс-службы СК.
В случае, если будет установлено, что следователи провели некачественную работу по сбору доказательной базы, к ним будут применяться меры дисциплинарного характера, сообщает СК.
Речь идет об уголовных делах, расследованных московскими подразделениями СК.
Комментарии
Ага, типа оправдательный приговор - это не виновность подсудимого, а недоработка прокуратуры?
И что там перепроверять они будут? Оправдательных приговоров по статистике даже 0,5% не наберётся.
А следующий Алтайский край на очереди. Очередь дойдёт до ВСЕХ! Надо подождать. Так потихоньку порядок и наведут.
с таким количеством оправданий давно уже пора отменить этот балаган под названием суд, ведь сколько денег можно будет сэкономить на дармоедах