Пациентка выпала из окна барнаульского онкодиспансера "Надежда"

Фото: akzs.ru
Пациентка выпала из окна Алтайского краевого онкологического диспансера "Надежда" — инцидент случился накануне.
Как сообщил порталу Amic.ru информированный источник, женщина проходила лечение в данном медицинском учреждении. После падения с высоты она получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.
Также собеседник издания уточнил, что у женщины есть двое маленьких детей.
Комментарии
Бедная, сил наверное нет уже лечиться. Страшная болезнь
Может выкинулась, а не выпала?
скорее всего не выпала а выбросилась
и вероятнее всего после разговора с доктором
- тут доведение до самоубийства скорее всего ибо доктор мог очень грубо с ней говорить
27.12.2018 12:37
- гость -
Тут само осознание такой болезни вводит человека в состояние безнадежности и неизбежности...
Ты как себя чувствуешь, невменяемый, какое доведение до самоубийства? Доктору наверное нужно в онконцентре каждый день говорить, что вы скоро поправитесь? А потом ты его, невменяемый, обвинишь во лжи?
Бывают ситуации, когда тратятся все деньги, продается имущество, влазят в долги, а вылечить не могут.
И отчего больные кончают жизнь самоубийством, от безысходности, от желания прекратить мучения от болезни, от разорения родственников или от всего сразу - знают только выбросившиеся...
Онкология страшная штука.
Дай Бог всем здоровья!
27.12.2018 12:55
Гостю
Ты как себя чувствуешь, невменяемый, какое доведение до самоубийства? Доктору наверное нужно в онконцентре каждый день говорить, что вы скоро поправитесь?
Именно так. Не сразу говорить и не в грубой форме
А то ходил у меня туда родственник на анализы на рак а там молодой сидит доктор и ему - проживешь 2 месяца да еще сказал грубо типа мол много вас шляется стариков итд итп
Гнать надо таких докторов тряпкой
Поэтому в данном случае нужно расследование - к какому доктору ходила, что он ейсказал, что говорил другим пациентам итд итп
27.12.2018 13:34 27.12.2018 13:37
- гость -
- гость -
Вы скоро до жалуетесь, что ни одного врача и учителя не останется! И все-равно вам будет мало, еще кого-нибудь найдете чтобы опять жаловаться(((
27.12.2018 12:58
- гость -
Бывают ситуации, когда тратятся все деньги, продается имущество, влазят в долги, а вылечить не могут.
И отчего больные кончают жизнь самоубийством, от безысходности, от желания прекратить мучения от болезни, от разорения родственников или от всего сразу - знают только выбросившиеся...
Онкология страшная штука.
Дай Бог всем здоровья!
Спасибо вам за мудрые слова. всем здоровья!
Не пора ли легализовать эвтаназию?