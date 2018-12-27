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Алтайский госуниверситет получит нового ректора к июню 2019 года

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Врио учебного заведения Сергей Бачаров надеется, что именно он займет этот пост

Фото: АГУ

В Алтайском государственном университете должен быть назначен новый ректор к концу июня 2019 года после прохождения вузом процедуры аккредитации. Об этом журналистам сообщил врио ректора Сергей Бочаров, который выразил надежду, что именно он и займет этот пост.

"Мы сейчас в университете вообще не думаем о процедуре выборов. Перед университетом стоит важная задача пройти аккредитацию, которая закончится к апрелю месяцу. В новый учебный год мы должны входить с легитимным ректором. Поэтому мы должны пройти процедуру выборов к концу июня 2019 года", — сообщил Сергей Бочаров.

Отметим, что потенциальный ректор должен пройти отбор Министерства образования, которое и является учредителем государственного вуза.

Напомнил, что решением Ученого совета АлтГУ от 25 сентября Сергей Землюков избран президентом вуза. Временно исполняющим обязанности ректора АлтГУ назначен директор офиса проектного управления Сергей Бочаров. На этом посту он занимался проектами, связанными с переходом к современной концепции университета. Обычно в задачи проектного офиса входит внедрение новых бизнес-процессов, чтобы повысить эффективность организации.

Сергей Землюков, объясняя свой уход, пояснил, что пришло время молодых и перспективных управленцев.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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