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Старшеклассник одной из школ ЗАТО Сибирский предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве денежных средств у учеников, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
17-летнему юноше инкриминируют пункт "в" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство под угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия), часть 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия).
Согласно версии следствия, ученик 10 класса неоднократно вымогал денежные средства у младших ребят.
"Под угрозой применения насилия школьник требовал передавать ему деньги в размере от 100 до 1000 рублей, которыми впоследствии распоряжался по своему личному усмотрению. При получении отказа в передаче требуемой суммы он применял в отношении детей физическую силу", — указывают в СКР.
Пресечь действия подростка удалось после того, как администрация школы узнала о фактах вымогательства.
Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Пацан к успеху шел
Козел. и родители видно не блещут
Там воинская часть, а военным как бы должны платить, чтобы и на детей хватало...
Далеко пойдет.
Кормиться за счет налогоплательщиков с большой вероятностью будет
17 лет - 10 класс, вроде в 17 мы заканчивали уже 11й