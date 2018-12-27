Глава Республики Алтай Александр Бердников на своей странице в Facebook поделился видео, как местные артисты перепевают знаменитый иностранный хит.
Группа "У-ла-ла" выступила накануне в четвертьфинале проекта "Новая звезда. 4 сезон". Артисты исполнили кавер-версию песни "Lost on you" певицы LP на алтайском языке, они получили 100 баллов от жюри и прошли в полуфинал конкурса.
"Таланты из Республики Алтай вновь радуют российских зрителей", — написал он.
Музыканты использовали в своем выступлении горловое пение, национальные инструменты – топшуур и комус, имитировали звуки птиц и животных.
По словам члена жюри Леонида Якубовича, в зал передалось то, с каким удовольствием ребята исполнили песню, а также он отметил, что хотел бы увидеть группу "У-ла-ла" на заключительном гала-концерте.
"Самое удивительное, что вам удалось мировой хит сделать народной песней, это творческая удача", — подчеркнул Максим Дунаевский.
Один из вокалистов группы Шонкор Модоров сказал, что представлять республику на федеральном уровне — это большая честь.
"Мы хотели, чтобы конкурсная песня была исполнена на родном языке! Руководство проекта с пониманием отнеслось к нашему желанию пропагандировать родной язык и дало добро на это, за что ему огромное спасибо! Для нас "Новая звезда" является первым опытом выступления на большой сцене", — написал он на своей странице в Facebook.
Комментарии
Молодцы ребята. Реально классное выступление!