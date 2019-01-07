Новогодняя меховая ярмарка-распродажа пройдёт в Барнауле. Самое время порадовать себя или приобрести в подарок своим близким шубку от Кировской меховой фабрики. Эти меха окутают теплом, нежностью, уютом, придадут изящности и подарят хорошее настроение. Купить их можно на выставке-распродаже в Барнауле, которая пройдет 8 – 10 января на ул. Германа Титова, 50А.
Промокод с официального сайта компании дарит возможность приобрести приглянувшееся меховое изделие (шубу, жилет, головной убор) со скидкой или в рассрочку на 2 года.
Кировская меховая фабрика ассоциируется с качественными изделиями из разнообразных видов меха (норка, нутрия, мутон, лиса). На выставке в Барнауле представлены классический модельный ряд и трендовые шубы с учетом последних модных тенденций. Норка всегда на пике популярности. Причины просты: нежный на ощупь мех с хорошей фактурой, ноский, теплый, красивый. Даже в шубке длиной до середины голени будет легко ходить, никакого утяжеления или дискомфорта. Производитель радует разнообразием расцветок (белоснежная, русская голубая, пудровая, ореховая, махагоновая, оттигон, кофейная, графитовая, иссиня-черная) и моделей:
- классический крой воплощен в шубах разной длины (до середины голени, до колена, до середины бедра), со всевозможными вариациями размещения меховых пластин и отделкой из песца, лисы по капюшону или краю рукава. Это прямой крой, трапециевидный, многочисленные френчи с разрезами по бокам и т.д. Роскошные шубки "Поперечка", "Москвичка", "Свадебная", "Парижанка", "Балетка" составят базу гардероба любой модницы;
- шубки "Летучая мышь", "Рубашка", "Пончо", "Баллончик" покоряют необычностью кроя и яркостью дизайнерского решения. "Рубашка" — закругленный подол и диагональное расположение меховых пластин, "Баллончик" — шубка с собранным на кулиску подолом, "Летучая мышь" и "Пончо" — свободный крой в части рукава.
Мутоновые шубки от Кировской меховой фабрики – это идеальное сочетание цены и качества. Мех стриженой овечки теплый, не продуваемый, с оригинальной фактурой. На выставке в Барнауле можно выбрать либо шубку или полушубок А-силуэта из молочного, графитового, кофейного, жемчужно-серого мутона. Модель "Флора" отшивается с капюшоном на кулиске, который можно красиво выложить в виде воротника.
Лисьи шубы всегда с роскошной фактурой меха, очень теплые и при этом легкие.
Мех лисы-огневки, черно-бурой и финской лисы оставляют основу шубок и полушубков с воротником-стойкой. Есть шубы с укороченным рукавом.
Новогодняя меховая ярмарка-распродажа 8 – 10 января
ул. Германа Титова, 50А
Время работы выставки: с 10:00 – 19:00
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