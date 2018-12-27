Фото: council.gov.ru
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые сообщил о внуке, обучающемся в Англии. При этом он подчеркнул, что учебу молодого человека оплачивает его отец, передает РИА Новости, ссылаясь на "КП".
"Мой внук действительно учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на "отлично", я им горжусь... Через три года он вернется, и я уверен, что будет хорошим экономистом", — рассказал он в интервью сайту, отвечая на вопросы о заработанном имуществе.
Агентство напоминает, что ранее Золотов подал иск к Алексею Навальному на 1 миллион рублей о защите чести и достоинства. Он попросил опровергнуть ряд высказываний, которые ранее Навальный сделал в своих роликах на YouTube. В частности, в одном из них он задавался вопросом, "на какие деньги учатся внуки" главы Росгвардии в Англии.
Комментарии
и я уверен, что будет хорошим экономистом
а то
только чьим...
Все что то оправдываются.....если б не было стыдно, не оправдывались бы. А достойного специалиста из российского ВУЗа значит получится не может? или ЛОХом не хочется быть среди своих коллег, у всех, значит, в Англии учатся, а мой, что, хуже?! Все лечатся в Европе, Америке, учатся там же, отдыхают там же..... а мы с ваи, БЫДЛО то ест, должны поднимать РУСЬ матушку
"подчеркнул, что учебу молодого человека оплачивает его отец" - сдается мне, что дед родителям деньги подкидывает, а те уже оплачивают учебу.
Чё-та я посмотрел на Википедии - не занимался Золотов частным бизнесом. Был период после 1996 года, когда Золотов был уволен из ГУО России (ФСО России), он некоторое время работал в охранном предприятии «Балтик-Эскорт» на должности личного телохранителя российского предпринимателя Романа Цепова. Но уже в 2000-м он вернулся - назначен начальником Службы безопасности Президента Российской Федерации — заместитель директора Федеральной службы охраны Российской Федерации.
Ну, сколько может получать личный телохранитель? Ну, больше обычного обывателя, но не как Билл Гейтс)
Откуда тогда бабло на недвигу?
Сам то Золотов говорил, что занимался частным бизнесом, и в нём всё заработал, на что сейчас недвижимость куплена по полутора десяткам адресов.
Сдаёцца мне, что Витя Золотов, мягко говоря, говорит неправду)
Не стоит Золотову оправдываться, всё это давно в порядке вещей: их внуки учатся в Англии, в то время как остальные лохи работают за 20.000, платя коммуналку в 5.000, кормя банкиров и прочее...
Сначала англичанам лень было по Африке за неграми бегать. За связку стеклянных бус местные вожди продавали им соплеменников в рабство. Потом настал второй этап колонизации- детям этих вождей в английских учебных заведениях прививали западные ценности и учили ненавидеть соплеменников-туземцев. Так оказалось проще управлять колониями...
Понесло клоуна ряженого с дорогой капусты
Раскажи нам про закупки.
Про какие про закупки?
Про такие про закупки, про закупочки твои.
15:06
- гость -
Какая печальная история
Золушка обесчещен простым выпускником Йеля. Вот такой вот генералиссимус.
Какое интересное у него лицо..
Потом настал второй этап колонизации- детям этих вождей в английских учебных заведениях прививали западные ценности и учили ненавидеть соплеменников-туземцев.
Ты наверное путаешь их с коммунистами. Вспомни сколько людоедов вскормили своим молоком совки.