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Смертельный наезд автомобиля на пешехода произошел поздним вечером 26 декабря в Белокурихе — в результате ДТП погиб мужчина 1952 года рождения.
Как сообщили в краевой ГИБДД, авария случилась около 22:10 на улице Братьев Ждановых.
По имеющейся информации, в районе пересечения с улицей Бийской водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, не выбрал безопасную скорость движения, после чего не справился с управлением и допустил наезд на мужчину 1952 года рождения, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении.
Пешеход от полученных повреждений скончался на месте происшествия до приезда медиков.
Полиция проводит проверку по данному факту, выясняются все обстоятельства случившегося.
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