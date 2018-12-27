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Прокуратура Алтайского края напомнила о необходимости ремонта старого моста через реку Обь в Барнауле, сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас объект принадлежит Упрдор "Алтай", которое объявило аукцион на выполнение проектно-изыскательных работ по ремонту проблемного Старого моста через реку Обь в Барнауле. Соответствующий аукцион объявлен на сайте Госзакупок, и заявки можно присылать до 15 января 2019 года. За эти работы управление готово заплатить 18,4 миллиона рублей.
Как напоминает прокуратура, в 2015 году ведомством был предъявлен иск в интересах неопределенного круга лиц к администрации Барнаула о возложении обязанности выполнить работы с целью восстановления эксплуатационных характеристик коммунального моста через реку Обь.
Далее объект находился в собственности у Росимущества. В июле 2018 года решением суда обязанности по ремонту моста были возложены на ФКУ Упрдор "Алтай", которое и стало владельцем объекта.
Ранее начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский сообщал, что Росавтодор дал согласие на финансирование ремонта моста в 2019 году. Мост был передан на баланс Упрдор "Алтай" в конце октября. В управлении совместно с РЖД был проведен осмотр моста, и отметили, что он не предоставляет угрозы для водителей. Тем не менее, дорожники успели до наступления зимы провести ряд мероприятий: выполнили локальный ремонт покрытия, заменили детали деформационных швов, наладили освещение и т. д.
Теперь по мосту запрещен проезд грузового транспорта массой более 8 тонн и с габаритами, превышающими 3,5 метра. В случае нарушений требований водителю грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.
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