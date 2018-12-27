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Жительница Барнаула, поскользнувшаяся и упавшая при посещении ломбарда, отсудила 150 тысяч рублей компенсации за травму.
Как сообщили в краевой прокуратуре, при выходе из ломбарда истица наступила на скользкую керамическую плитку между двух входных дверей, потеряла равновесие и упала.
"Имевшаяся у нее травма правой руки причинила тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений она испытывала сильную боль, проходила продолжительное лечение. Основанием для удовлетворения иска послужило то, что установлено наличие наледи на напольном покрытии между наружной и внутренней дверью, так как падение истицы произошло в зимнее время", — уточняют в надзорном ведомстве.
А вот доводы ответчика по делу о недоказанности факта получения истицей травмы при указанных обстоятельствах и об отсутствии его вины своего подтверждения не нашли.
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