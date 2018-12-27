"Единая Россия" научит своих депутатов правильно заполнять декларации о доходах и расходах, сообщает пресс-служба партии. Эта необходимость возникла после скандала в барнаульской Думе, где прокуратура выявила неточности в сведениях о доходах у некоторых народных избранников. Некоторые из них могут лишиться мандатов.
"До принятия решения суда делать выводы в отношении представителей депутатского корпуса некорректно. Вместе с тем, вопрос заполнения и предоставления деклараций в соответствии с требованиями законодательства находится у нас на контроле. Для недопущения аналогичных ситуаций, как сложились в Барнауле и Бийске, нами будет уделено особое внимание организационным, техническим и юридическим вопросам подготовки и подачи деклараций, особенно для депутатов сельских территорий", — прокомментировал руководитель регионального исполнительного комитета партии, депутат АКЗС Денис Голобородько.
Недавно прокуратура Барнаула обратилась в суд в отношении шести барнаульских депутатов, пятеро из них от "Единой России". Ведомство настаивает на лишении их мандатов из-за неточностей в декларациях за 2017 год. Неточности обнаружены и в декларациях бийских депутатов.
"Я уже высказывался ранее, что меры ответственности для депутатов различных уровней (федерального, регионального, муниципального) должны быть идентичными, их необходимо унифицировать. Однако на сегодняшний день в законодательстве закреплены именно такие положения. Прокуратура, выполняя функцию по надзору за соблюдением требований антикоррупционного законодательства, действует в соответствии с известным принципом римского права "Dura lex sed lex" — закон суров, но это закон", — добавил единоросс.
Ранее руководитель регионального отделения партии Александр Романенко сообщил порталу Amic.ru, что с депутатами была проведена беседа. В "ЕР" считают, что неточности были допущены непреднамеренно. Однако такого повторяться не должно.
Комментарии
Кстати все любопытные могут на барнаулорг найти сведенья о доходах клерков мерии.
а народ обычно наказывают, а себя то вона как берегут за невыполнение важных обязанностей.
14 это нескольких? это полтора десятка
неточности в миллион рублей, конечно это погрешность