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Приговор в отношении троих жителей Алтайского края, признанных виновными в похищении мужчины, вступил в силу. Злоумышленники приговорены к реальным срокам.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчины узнали о наличии у потерпевшего задолженности по кредиту. Преступники проникли в его квартиру, представились коллекторами и потребовали переписать жилье на указанное ими лицо.
"Для большей убедительности своих требований вымогатели продемонстрировали мужчине пистолет, избили, надели наручники, вставили в рот кляп, связали. В таком положении преступники удерживали потерпевшего в его же квартире в течение суток, после чего его в сумке вынесли из подъезда и на автомобиле отвезли в другой город", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Жертве преступления в конечном итоге удалось сбежать и заявить о преступлениях в правоохранительные органы.
"Виновные осуждены к длительному лишению свободы", — резюмируют в прокуратуре, не уточняя сроков, которые суд назначил преступникам.
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