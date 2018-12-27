Фото: ytimg.com
В сети опубликовано видео с корпоратива редакции политической программы "Время покажет" Первого канала. На записи ведущий ток-шоу Артем Шейнин на сцене предлагает выпить и ругается, сообщает Ura.ru.
При этом на патриотичном журналисте надета черная майка с ругательством на английском языке.
Запись сделана в разгаре гулянки. Ведущий в нецензурной форме требует, чтобы все, "кто работает и хочет продолжать работать в программе "Время покажет", взяли в руки бокалы.
Ролик находился в интернете всего несколько минут, затем его удалили, однако пользователи уже успели сохранить его и перезалить. Сообщалось, что выложил в сеть ролик якобы политолог Армен Гаспарян, но источник издания сообщает, что это сделала журналистка из команды Шейнина.
Комментарии
ООООООЙйййййй фффууууууу ЭТО корпоратив, и -100500 кто сливает видосики подобные
А "гости" из Украины там есть?
Именно такие орелики и нужны ГосТВ!
15:44
- гость -
Именно такие орелики и нужны ГосТВ!
Его паства достойна его и он достоин своей паствы.
обычный корпоратив, просто Шеина слишком много
И? Ничего интересно.
У него лицо пропитое
жлобье
Монгол бухает не подеццки.
27.12.2018 15:52
- гость -
У него лицо пропитое
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на корпоративе он должен быть трезвый, в костюме с галстуком "Уважаемые дамы и господа, мы собрались здесь для празднования Новаго Годаъ"
15:59
- гость -
Как твой сарказм отменяет, то что его рожа пропита?
Да фиг с ней с рожей. У него снаряд в голове. Разорвавшийся
27.12.2018 15:33
Кристи
да, это не твои молитвы что ты постила
27.12.2018 15:59
- гость -
на корпоративе он должен быть трезвый, в костюме с галстуком
чем глубже деревня, тем наглаженнее костюм с галстуком, а в мааскаве вот так в майках и наколках....
Подвыпил,несколько грубоват в своём трудовом коллективе.И что теперь?
Представляю, что все эти шейнины, скарабеевы, брилевы и соловьевы говорят о тех, кто их по телеку смотрит, за пределами камер...
Человек не в служебное время может делать все, что хочет. Все знают, как на корпоративах отрываются люди, и простые и при должностях. Ничего особенного. Стыдно подглядывать в замочную скважину и трындеть всем, что там увидел.