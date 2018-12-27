Фото: ytimg.com
В сети опубликовано видео с корпоратива редакции политической программы "Время покажет" Первого канала. На записи ведущий ток-шоу Артем Шейнин на сцене предлагает выпить и ругается, сообщает Ura.ru.
При этом на патриотичном журналисте надета черная майка с ругательством на английском языке.
Запись сделана в разгаре гулянки. Ведущий в нецензурной форме требует, чтобы все, "кто работает и хочет продолжать работать в программе "Время покажет", взяли в руки бокалы.
Ролик находился в интернете всего несколько минут, затем его удалили, однако пользователи уже успели сохранить его и перезалить. Сообщалось, что выложил в сеть ролик якобы политолог Армен Гаспарян, но источник издания сообщает, что это сделала журналистка из команды Шейнина.
Комментарии
ООООООЙйййййй фффууууууу ЭТО корпоратив, и -100500 кто сливает видосики подобные