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Долг по зарплате в размере 7,5 миллиона рублей накопило перед 279 сотрудниками руководство ООО "Золото Курьи" в Алтайском крае, сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточняют, что долг образовался за октябрь текущего года. Руководителю предприятия было внесено представление с требованием о незамедлительном устранении нарушений прав граждан.
Также юрлицо привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом) с назначением штрафа в размере 35 тысяч рублей.
В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.
Отметим, что в этом году прокуратуре уже приходилось вмешиваться в ситуацию в этой компании. Так, за июнь 2018 года ООО "Золото Курьи" задолжало 313 работникам более 9,6 миллиона рублей.
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