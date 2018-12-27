54 туриста из Алтайского края поехали отдыхать на Хайнань и "застряли" там на некоторое время. Сейчас все туристы вернулись домой. Путешественники не смогли вовремя вернуться домой из-за финансовых проблем туроператора "Жемчужная река", сообщает "Алтайская правда".
"Жемчужная река" вышла на рынок с низкой ценой на туры. Они дешевле примерно на 20-30 процентов. К сожалению, некоторые клиенты в буквальном смысле требовали продать им тур именно этого оператора", — рассказывает член правления региональной ассоциации туризма Ольга Ришко.
Несмотря на произошедший скандал, на руках у жителей региона остаются купленные путевки "Жемчужной реки" и на более поздние сроки. Есть путевки даже на июнь 2019 года. Точное количество человек пока не уточняется. Но, скорее всего, в ближайшее время им предстоит процедура возврата своих денег.
В Алтайской региональной ассоциации туризма напоминают, что выбирать туроператора для своего путешествия нужно с осторожностью. Низкая цена должна насторожить путешественников.
Напомним, что часть алтайских туристов вернулись с Хайнаня домой 18 декабря вместо обещанного 14 декабря. Путешественники вылетели из Хайнаня в московский аэропорт Внуково. Там их встретили и проводили до Домодедово. Уже оттуда путешественники вылетели в Барнаул. Всего в период с 8 по 21 декабря отечественными авиаперевозчиками, а также с привлечением механизма экстренного вывоза туристов за счет средств ассоциации "Турпомощь" было вывезено 2709 туристов в города Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Томск, Чита, Казань, Уфа, Челябинск, Самара, Хабаровск, Красноярск и Москва.
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