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Около 3 миллионов россиян оказались в текущем году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
"По состоянию на 1 декабря действовало около 3 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации", — цитирует агентство сообщение службы.
В 2017 году под ограничением выезда перед Новым годом находилось 1,7 миллиона должников.
"Во избежание возникновения непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации ФССП рекомендует заблаговременно исполнять свои обязательства по исполнительным документам", — напомнили в ведомстве, уточнив, что узнать о наличии долга можно на официальном сайте ФССП РФ.
Агентство добавляет, что долги по кредитам стали самой частой причиной попадания жителей РФ в число невыездных должников.
В ФССП добавили, что из почти 3 миллионов россиян под ограничением права выезда за рубеж 863 тысячи (29%) — это должники по кредитам. 558 тысяч (19%) задолжали по алиментным обязательствам, 285 тысяч (10%) — за услуги ЖКХ.
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