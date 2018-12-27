Фото: dni.ru
Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинской территорией. Такое заявление она сделала в интервью каналу "Крючок.TV", передает РИА Новости.
Около двух лет назад артистке запретили въезд на Украину из-за того, что она посетила полуостров. Ее высадили с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.
"Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. <…> Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке", — цитирует агентство слова Лолиты.
Артистка отметила, что из-за конфликта двух стран артисты эстрады разделились на два лагеря. Например, Ани Лорак и Светлана Лобода больше ориентированы на российскую аудиторию, а Святослав Вакарчук и Тина Кароль выбрали как "базовое место для жизни и заработка" Украину.
Лолита же заявила, что не делит своих зрителей на российских и украинских. Она заявила, что поет "для всех".
Напомним, летом певица Лайма Вайкуле оказалась в центре скандала из-за отказа ехать в Крым. Исполнительница отметила, что европейским гражданам запрещено посещать полуостров и она не может нарушить законодательство.
Комментарии
Ррррррр!!! Аф-аф-аф-аф!! Рррррр!!
Как можно сметь, свое суждение иметь?!