Фото: dni.ru
Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинской территорией. Такое заявление она сделала в интервью каналу "Крючок.TV", передает РИА Новости.
Около двух лет назад артистке запретили въезд на Украину из-за того, что она посетила полуостров. Ее высадили с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.
"Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. <…> Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке", — цитирует агентство слова Лолиты.
Артистка отметила, что из-за конфликта двух стран артисты эстрады разделились на два лагеря. Например, Ани Лорак и Светлана Лобода больше ориентированы на российскую аудиторию, а Святослав Вакарчук и Тина Кароль выбрали как "базовое место для жизни и заработка" Украину.
Лолита же заявила, что не делит своих зрителей на российских и украинских. Она заявила, что поет "для всех".
Напомним, летом певица Лайма Вайкуле оказалась в центре скандала из-за отказа ехать в Крым. Исполнительница отметила, что европейским гражданам запрещено посещать полуостров и она не может нарушить законодательство.
Комментарии
Ррррррр!!! Аф-аф-аф-аф!! Рррррр!!
Как можно сметь, свое суждение иметь?!
Вот и "новорусские" владельцы, а так же иностранные акционеры бывших советских, но остающихся стратегическими предприятий заявят, что политика не должна вмешиваться в экономику.Ракеты дороже покупают американцы, а не Российская армия, поэтому решат продавать американцам. Иначе санкции и запрет на въезд на "родину" демократии. Национализировать надо стратегически важные предприятия.
Россияне сохранили теплые чувства ко всем бывшим союзным республикам, в то время как республики ,в большинстве своем, настраивали людей русофобски агрессивно, а кое где откровенно истребляли русских за то что дали им образование, бесплатную медицину, настроили мосты и электростанции, порты и заводы, сохранили им родной язык и культуру.
27.12.2018 16:48
Владимир
если бы правительство работало на страну , на национальные интересы своего народа, тогда конечно. Но сегодня ситуация другая, ее озвучивают честно Чубайс и Греф.
Капитал и только шкурные интересы движут элитой, все должно быть по западным меркам,а если кто поменять хочет, получит в зубы...
Украинские певцы зарабатывают в России и покусывают Россию. Даже собаки не кусают того, кто их кормит.
27.12.2018 16:36
- гость -
Как можно сметь, свое суждение иметь?!
Это называется и нашим и вашим