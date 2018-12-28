Алтайский министр спорта объяснил, почему он завел Instagram

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев пояснил журналистам, для чего он завел страницу в Instagram. Это произошло одновременно с тем, как это решил сделать и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
По словам Перфильева, он следит за основными тенденциями в IT-сфере и очень много получает информации из различных источников в интернете, также в телеграм-каналах и социальных сетях. Некоторые посты он выставляет самостоятельно, некоторые помогает его родная дочь.
"Хотел сделать это и раньше, но думал, что чиновникам запрещено присутствовать в социальных сетях. У меня как получилось, что я съездил в Москву на коллегию Минспорта. Оттуда были фотографии. Попробовал разместить, но с первого раза не получилось. Позвонил дочери, она помогла", — отметил министр.
По его словам, страница в Instagram — возможность получить обратную связь с читателями и аудиторией. Перфильев намерен через соцсети показывать себя как открытого человека, готового на диалог. При этом он будет тщательно подходить к темам постов и не делиться самым сокровенным и личным.
Отметим, что 17 декабря свою страничку в Instagram завел и глава региона Виктор Томенко. Это вызвало неоднозначную реакцию в медиа-сообществе. При этом жители края моментально стали писать в комментариях губернатору о своих проблемах и просить помощи.
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