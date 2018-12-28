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Пенсионная реформа, повышение НДС и экстремисты: обсуждаемые темы 2018 года

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru предлагает вспомнить темы, будоражившие умы соотечественников на протяжении минувших 12 месяцев

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В 2018 году произошло немало резонансных событий, заставивших россиян спорить, негодовать и переживать. Портал Amic.ru предлагает вспомнить темы, будоражившие умы соотечественников на протяжении минувших 12 месяцев.

Дожить до пенсии

Итак, больше всего шуму наделала пенсионная реформа. Несмотря на то, что никому из руководства страны она не нравится, уходить теперь на пенсию мы будем на 5 лет позже. И похоже, что никакие обещанные взамен льготы, компенсации и переходный период не поменяют отношение россиян к, пожалуй, самой скандальной реформе как минимум последнего десятилетия.

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Размер имеет значение: повышение НДС

Второй удар ниже пояса — повышение НДС с 18 до 20%. Интересно, кстати, что данный шаг, как и пенсионная реформа, был ловко замаскирован ЧМ по футболу, проходившим летом в России. На практике почти никто ждать 1 января 2019 года не стал. Так, многие ритейлеры пересмотрели цены на товары уже осенью. В новом году ждем двойного повышения тарифов на ЖКУ и очередного роста инфляции.

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Цены на проезд

Перейдем с федерального на региональный и муниципальный уровень. Для барнаульцев окончание года подбросило еще один неприятный сюрприз. Уже с первого дня 2019-го ощутимо вырастет плата за проезд в общественном транспорте: от 3 до 5 рублей в зависимости от средства передвижения. Правда, для тех, кто перейдет на электронный проездной, стоимость проезда почти не вырастет.

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Экстремисты в соцсетях

Немало шума в медийном пространстве наделали и алтайские интернет-"экстремисты". Самой популярной среди них стала Мария Мотузная. Девушка, вначале не собиравшаяся выносить свое уголовное дело на обозрение СМИ, в один момент стала медийной персоной. Затем последовала история с декриминализацией статьи УК, бегство на Украину и несостоявшийся отъезд в Европу. Скорее всего, Мотузная, сама уже ставшая в какой-то степени интернет-мемом, и в следующем году не даст нам всем скучать.

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Эхо "Зимней вишни": закрытие ТРЦ

Большой резонанс по всей стране вызвало закрытие торговых центров, ставшее следствием трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Алтайский край ограничения также не обошли стороной. Неожиданную принципиальность прокуратура заняла в отношении барнаульских "Арены", "Праздничного", "Гулливер-парка", "России", "Района". Все эти торговые центры были на некоторое время закрыты для посетителей.

Впрочем, проверки не ограничились только ТЦ. Дошла очередь и до спортивных объектов. Один из них до сих пор не функционирует. Речь о барнаульском Дворце зрелищ и спорта. Объект требует огромных вложений, на которые его нынешний собственник — краевой профсоюз — идти не готов.

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Планетарий против РПЦ

Продолжают барнаульцы обсуждать и ситуацию вокруг местного планетария. РПЦ больше не желает ждать, когда чиновники подберут "звездному дому" новое место, и готова без промедлений занять помещение бывшей церкви в парке "Изумрудный". Чем закончится этот конфликт интересов — узнаем уже совсем скоро.

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Вертолетная площадка в ленточном лесу

Немало копий было сломано и вокруг многострадального алтайского леса. Все начиналось с расследований экологов, а закончилось планами властей по созданию вертолетной площадки в Нагорной части Барнаула. В итоге ленточный бор пока удалось отстоять, а в ситуацию с лесом в регионе уже готовы вмешаться федеральные власти. Возможно, это хоть как-то позволит его сохранить.

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Сладкая парочка Кокорин и Мамаев

Ну и под занавес — еще одна неоднозначная история, которая расколола общество на две части. Речь об уголовном деле, возбужденном против футболистов Кокорина и Мамаева. Часть обывателей считает, что спортсмены стали своеобразным козлом отпущения, так как тяжесть совершенного не соответствует выбранной мере пресечения. Более того, если все так будет развиваться и дальше, сладкая парочка может получить реальные сроки. Другие, напротив, торжествуют, указывая своим оппонентам, что деньги и положение в обществе — ничто перед законом. В любом случае, финал этой неоднозначной истории уже не за горами.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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