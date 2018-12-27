Вице-премьер алтайского правительства Виталий Снесарь рассказал, почему в обновленный кабмин снова были взяты несколько чиновников, покинувших свои посты со скандалом.
Из соображений гуманизма, сказал Снесарь.
"Мы же все-таки не можем отказать им в профессионализме. Это опытные люди, которые допустили неточность и неверно сориентировались в ситуации. Отказать им в том, что они готовы работать в должности на более узком участке в меньшем поле ответственности, нельзя. Я уверен, что им, мягко говоря, непросто. Предложение им было сделано, и они сочли возможным его принять", — уточнил вице-премьер.
Имен Снесарь не называл, но журналисты спросили его о трех персонах. Это бывший вице-премьер Надежда Капура, которая была назначена начальником управления по труду, бывший министр соцзащиты Михаил Дайбов, ставший заместителем управляющего делами правительства и губернатора. Несколько месяцев назад они лишились своих постов после скандала с закрытием дома престарелых. А также Андрей Щукин, который с перерывом в несколько месяцев сменил пост вице-премьера на врио заместителя начальника Министерства юстиции края.
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А вот когда в краевом правительстве появятся два недостающих вице-премьера, Виталий Снесарь не ответил. Виктор Томенко сформировал большую часть правительства ещё в октябре. Назначения продолжаются до сих пор, однако две ключевые должности пока свободны.
Виталий Снесарь уточнил, что Виктор Томенко ведет работу по подбору этих кадров.
Также он предположил, что скоро глава региона может ввести в правительство обновленные показатели оценки эффективности работы вице-премьеров и министров. И, судя по всему, достижение показателей по нацпроектам будет основным параметром оценки.
Виталий Снесарь признался, что новое правительство нацелено на более открытую работу со СМИ, старая модель давно устарела.
Комментарии
И правду говорят, кумовство на Алтае хлеще чем в Средней Азии
Короче сменился только дирижер
А по-барабану, у меня уже на руках билет в "одну сторону". Счастливо оставаться, "денег нет, но вы держитесь!"(с)
Ценнейшие кадры кули, нет замены им в крае целом, закрыть все институты тогда в крае, все равно молодежи не даете работать!