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В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ингредиенты для "оливье"

, ИА "Амител"
Эксперты изучили продающиеся колбасу, картофель, горошек, огурцы и майонез

Фото: yandex.by

В Роскачестве напомнили об итогах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и сообщили, как их правильно выбрать. Об этом пишет "Российская газета".

Сначала специалисты рассказали о докторской колбасе. Всего исследовали колбасу 40 торговых марок. Почти вся она оказалась безопасной. В ней не обнаружено ни бумаги, ни вредных микроэлементов, ни ДНК грызунов. Знак качества получила колбаса двух брендов.

Эксперты отмечают, что вкусная докторская колбаса должна быть обернута в натуральные оболочки. На маркировке данного продукта должна быть информация о дате выработки, сроке годности, составе и производителе. Ингредиенты в ней должны быть следующие: свинина, говядина, яйца, молоко, соль и специи. Кроме этого, допускается содержание нитрита натрия и крахмала.

Колбаса, изготовленная не по ГОСТу, а по ТУ, может содержать мясо птицы или иные ингредиенты, которые снижают себестоимость продукции.

Затем специалисты коснулись картофеля. При выборе клубней нужно рассмотреть их внешний вид. Они должны быть сухими, целыми, с желтой неокрепшей кожурой, не проросшие и не увядшие, без повреждений вредителями. Поперечный диаметр картофеля должен быть 40-80 миллиметров. На картошке ранних сортов не должно быть земли на клубнях.

Затем следует зеленый горошек. Роскачество проверило продукцию 55 торговых марок. Нарушений по безопасности не обнаружено. Горошек большинства брендов оказался достоин Знака качества. При выборе баночки нужно помнить, что консервы из свежего горошка в России делают с конца мая по конец июля. В остальное время консервируют сублимированный или быстрозамороженный горох, что отражается на вкусе. В состав зеленого горошка должны входить горох, вода, сахар и соль.

Затем следуют маринованные огурцы. Исследование прошла продукция 48 брендов. Шесть вариантов признали высококачественными. В состав маринованных огурцов должны входить вода, уксус, соль, специи натуральные и огурчики. Общая доля самих огурцов должна составлять не менее 50%. Рассол не должен быть мутным, а крышка на банке — вздутой.

И напоследок майонез. По ГОСТу он должен быть сделан из яиц и растительного масла. В классическом "Провансале" 67% жирности. Майонез, в который входят лишь натуральные консерванты — соль и уксус или лимонный сок, — может храниться не больше двух недель. Искусственных красителей, консервантов, крахмала и загустителей не должно быть в списке ингредиентов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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