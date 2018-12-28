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Предновогодняя распродажа в Charity Market: качество может быть недорогим

, ИА "Амител"
Благотворительный магазин фонда "Облака" приглашает совершить покупки, сделав приятное не только себе, но и всем нуждающимся

Всего три месяца работы благотворительного магазина в Барнауле, а уже сотни людей получили помощь в фонде Облака, который заботится о малоимущих и нуждающихся семьях краевой столицы. Не остались без внимания и заботы и подопечные социального приюта "Успех" - бездомные люди, которые остаются на улицах нашего города совсем одни.

Многие барнаульцы до сих пор не могут привыкнуть к такому необычному формату магазина "сэконд-хэнд". С первого взгляда, это, действительно, маркет вещей, бывших в употреблении. Но выгодно отличает благотворительный магазин три ключевых критерия:

- пункт выдачи вещей подопечным семьям фонда "Облака" находится по адресу магазина, что теперь позволяет оказывать помощь тысячам людей ежедневно - без перерывов на выходные и праздники. В магазин приходят семьи с направлением от фонда, представители комплексных центров и социальной защиты из разных районов Алтайского края и получают помощь в виде уже адресно рассортированной одежды и обуви;

- пункт приема вещей также работает с утра и до вечера каждый день по адресу магазина. Многие переживали, что с совмещением пункта приема вещей и магазином приносить люди будут вещи не так часто из-за сомнений, что часть пожертвованных вещей будет продаваться в Charity Market. Однако результат такого стратегически важного решения просто превзошел себя. Количество дарителей вещей с открытием магазина увеличилось до 25 человек в день и каждый благотворитель с радостью передает вещи в пункт приема и подтверждает свое согласие, что 10% с пожертвованных вещей передается в магазин на продажу. Напомним, что с вырученных средств в последствии приобретаются продукты, детское питание, уголь и дрова подопечным семьям фонда "Облака" и приюту "Успех";

- уникально низкие цены. Такого точно нет ни в одном сэконд-хэнде города даже в дни самых горячих распродаж. С самого открытия магазина организаторы приняли решение сохранять низкую ценовую политику на все вещи, которые представляются в торговом зале. Детские вещи - за 20 рублей, взрослые — за 90, обувь от 50 до 150 рублей,верхняя зимняя одежда — за 290 рублей.

 

Это то, что, как оказалось, так давно ждал Барнаул. Ведь купить себе качественную куртку, к примеру, фирмы ZARA за 290 рублей казалось чем-то нереальным. А теперь благодаря первому благотворительному магазину, который ежедневно работает для всех жителей города, у каждого есть возможность одеться так красиво, как если бы мы могли позволить себе ходить в дорогие бутики.

Безупречная репутация фонда "Облака", доверие тысячей благотворителей и дарителей жителей города — именно это позволило открыть социально важный магазин в Алтайском крае, который не просто одевает по низким ценам простых жителей города, в особенности, многодетных семей, но и помогает уставной деятельности общественных организаций "Облака" и "Успех".

Покупая в благотворительном магазине любую вещь вы совершаете благо не только для себя, но и для нуждающихся людей города Барнаула.

В декабре магазин Charity Market передал на уставную деятельность приюта "Успех" сумму в размере 10 000 рублей и благотворительному фонду "Облака" оказал помощь на сумму 17 800 рублей.

Уже в четвертый раз Charity Market приглашает вас на распродажу "Все по 50". Абсолютно все, что вы увидите в магазине, стоит 50 рублей.

Только 29 и 30 декабря 2018 года с 11:00 до 20:00.

Благотворительный магазин Charity Market
пр. Социалистический, 64, ТЦ "На Соборной"
Телефон: 89612313505

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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