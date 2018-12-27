Фото: peopletalk.ru
Российский актер театра и кино, ведущий Марат Башаров избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на ее брата.
По его словам, женщина обратилась в больницу за медпомощью. Предварительно, у нее диагностировали перелом носа.
Артист пока не комментирует произошедшее.
Башаров поженился с Шевырковой в сентябре прошлого года, у них есть сын.
Первый брак актера с Екатериной Архаровой закончился скандалом: осенью 2014-го женщина попала в больницу с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга. Позже она призналась, что артист избивал ее. Через шесть месяцев они развелись.
Комментарии
Еще дурочки найдутся замуж за Башарова выйти)
Как-то не удивлён.Не ошибся в восприятии этого актёра как человека в жизни.
"Еще дурочки найдутся.." Кажется они "ду...ки" не переводятся - таким подавай артиста, или бизнесмена, или крутого мачо. А жизнь проходит и счастья нет.
ну мож чешеца у них