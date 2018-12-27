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Подготовленный Минэнерго проект постановления правительства о введении платы потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности вызовет рост тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение. Об этом сказано в письме Минстроя на имя вице-премьера Дмитрия Козака от 23 декабря, сообщает "Коммерсантъ".
В ведомстве попросили привлечь Козака к обсуждению этой темы.
Министертво предполагало, что плата за резерв сетевой мощности должна вводиться для потребителей категории "более 670 кВт", если они не используют всю сетевую мощность. Сети получают плату за реальный объем потребления и им приходится держать лишнее оборудование, что приводит к увеличению расходов. Минэнерго предложило вводить оплату резервной мощности с 2020 года, если потребление составит менее 60% от заявленного. На начальном этапе предполагается оплата 10% резерва, а к 2024 году — полностью. Российский премьер Дмитрий Медведев инициативу поддержал.
Минстрой считает, что для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) и теплоснабжения проект постановления некорректен, так как в этом случае резерв определяется заявителем не произвольно, а с учетом действующих нормативов. Отказаться от резерва нельзя, так как это может повлечь экономические, экологические и социальные последствия. В Минстрое боятся, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов "возможна лишь за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ".
Комментарии
Во хохлы попали! Доскакались голубочки!!!! А хотяя подождите....это что же такое получа..
рост тарифов предсказывать и без минстроя есть кому-у нас главный оракул не минстрой а нефтяники и газовики!!