Фото: kaz.tengrinews.kz
Депутат Государственной думы шестого созыва, дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах Дмитрий Носов рассказал о нападении россиянина на него в Таиланде. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел на открытой тренировке на Пхукете. К спортсмену подошел мужчина, который ранее уже делал снимки с Носовым и публиковал их в сети.\
На этот раз мужчина был недоволен тем, что Носов разминается рядом с якобы его девушкой. Экс-депутат рассказал, что подошедший к нему человек был разъярен, дерзил, и в итоге спортсмен предложил ему выяснить отношения на ринге. После длительной паузы тот согласился.
"Первый раз я его придушил, чтобы успокоился. Отпустили. Он подошел извиниться, но попытался ударить меня. Я сделал контрприем, провел болевой на руку. Он сдался. Отпустили с миром. Мы продолжили тренировку", — рассказал Носов, отметил, что через три минуты мужчина вновь ворвался в помещение с детьми и женщинами, при этом в руках у него был нож. Злоумышленник кричал, что убьет спортсмена.
В итоге нападавшего скрутили и передали полиции. Позднее Носов изучил страницу мужчины в соцсети и пришел к выводу, что это "бандит, занимающийся выколачиванием долгов".
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