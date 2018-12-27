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Телеканал "Пятница" прокомментировал информацию СМИ о том, что шоу "Орел и Решка" собираются закрыть. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.
В пресс-службе канала заявили, что эта информация не соответствует действительности и в реальности кончился лишь очередной сезон проекта под названием "Перезагрузка".
"Никто не закрывал проект "Орел и Решка". Завершился очередной сезон — "Перезагрузка". Это не было спонтанным решением, изначально проект был рассчитан на два года", — заявил источник, добавив, что зрителей ждут новые сезоны шоу.
Напомним, публикация о закрытии программы появились в СМИ после поста, размещенного ведущими шоу на официальной странице "Орла и Решки" в Instagram.
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