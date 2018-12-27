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ЦБ России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Речь идет об организациях "Форекс клуб", "Телетрейд групп", "Альпари форекс", "Фикс трейд" и "Трастфорекс", пишут "Ведомости", ссылаясь на решение регулятора.
В сообщениях Банка России указывается, что поводом для этого стали "неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах".
Представитель "Телетрейд групп" заявил агентству ТАСС, что аннулирование лицензии стало для компании "полной неожиданностью". Он отметил, что накануне представители ЦБ участвовали в работе комитета по финансовым рынкам в ГД, на котором присутствовали все форекс-дилеры и обсуждали перспективы данного рынка. Собеседник агентства назвал решение регулятора странным.
До решения Центробанка в РФ было девять компаний с соответствующей лицензией. Теперь, согласно данным на сайте регулятора, работать в качестве форекс-дилеров могут "Финам форекс", "ВТБ форекс", "ПСБ-форекс" и "Альфа-форекс". Последняя получила лицензию форекс-дилера 21 декабря.
Согласно закону, вступившему в силу 1 октября 2015 года (у компаний был переходный период до 1 января 2016 года), компании, работающие на этом рынке в России, в обязательном порядке проходят процедуру лицензирования в Банке России. Деятельность форекс-дилера, согласно документу, является исключительной – он не вправе совмещать ее с иной деятельностью, в том числе с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. Банкам, которые до этого предоставляли такие услуги, пришлось создавать дочерние компании.
Данные компании также обязаны вступать в саморегулируемую организацию форекс-дилеров.
Комментарии
Эти с форекс своими звонками доставали, доверчивых граждан вовлекли. Теперь вернуть деньги придётся.