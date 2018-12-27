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ДТП с участием пассажирской маршрутки и поездом произошло под Санкт-Петербургом. Пять пассажиров маршрутного такси обратились к врачам, пишет "Интерфакс".
Уточняется, что столкновение маршрутки и поезда произошло днем в четверг, 27 декабря, в поселке Кудрово Ленобласти. Пять пассажиров были осмотрены медиками, добавили в пресс-службе ГУ МЧС Санкт-Петербурга.
Всего в маршрутке находились семь человек.
На месте работали специалисты ГУ МЧС и сотрудники УГИБДД региона.
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