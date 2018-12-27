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Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин отметил, что экс-жена юмориста Елена Степаненко на судебном заседании представила несколько томов с оценкой имущества. Об этом пишет РИА Новости.
Заседание проходило в закрытом режиме.
"Мы сейчас будем знакомиться с томами, мы сдвинулись с мертвой точки. Ранее было заявлено, что из дела пропали листы с описью картин, сегодня в представленных в материалах эти 67 картин нашлись", — цитирует агентство слова адвоката.
Рассмотрение дела продолжится 17 января.
Напомним, суд расторг брак юмористов 16 ноября. Петросян и Степаненко были женаты свыше 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разделил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.
Отмечается, что на спорное имущество судом наложен арест, чтобы никто из супругов не попытался продать его до судебного решения.
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