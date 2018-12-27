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Боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" может развивать скорость в 27 Махов. Об этом в эфире канала "Россия-24" сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает ТАСС.
"Последние испытания показали, что он достиг скоростей близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость", — рассказал он, отметив, что на этих скоростях почти ни одна противоракета не может его сбить.
Борисов рассказал, что принципиальное отличие комплекса "Авангард" заключается в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени. "Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу, в этом его и принципиальное отличие. Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и тем более поразить", — заявил вице-премьер.
В среду Минобороны России провело зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Была поражена условная цель на полигоне Кура в Камчатском крае.
Комментарии
"Гиперзвуковой блок "Авангард" развил скорость в 27 махов на испытаниях" - ух ты! На целых 4 Маха больше, чем принятая на вооружение в 1962 LGM-30 Minuteman (Approximately 17,507 mph (Mach 23, or 28,176 km/h, or 7.8 km/s) (terminal phase)) и на 3 Маха больше, чем UGM-133 Trident II (Approximately 18,030 mph (29,020 km/h) (Mach 24; 8,060 m/s) (terminal phase)). Да, ради этого стоило огород городить.
"принципиальное отличие комплекса "Авангард" заключается в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени." - охотно верю. Особенно тяжело будет предугадывать его местоположение тем, кто его будет запускать.