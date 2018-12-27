Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова, мечтавшего пожать руку президенту. Об этом пишет РИА Новости.
Глава РФ встретил тяжелобольного мальчика с мамой в Кремле. Они немного поговорили и обменялись рукопожатиями.
Из-за болезни Коле пришлось временно оставить тренировки по самбо, но глава РФ подписал его экипировку для занятий. Мама дала обещание, что эту форму сын наденет на свои первые после выздоровления соревнования.
Отмечается, что, как и для всех детей, Коле подарили новогодние подарки, а гости передали Путину именную майку с логотипом клуба, где мальчик занимается самбо.
На прощание глава РФ обнял ребенка и поздравил семью с наступающим Новым годом.
Коля заявил, что рукопожатие было "крепким". "Приятно, что Владимир Путин мне пожал руку. Никогда даже не мечтал, ну мечтал, конечно же, но не знал, что это сбудется", — делится впечатлениями Коля.
Перед встречей он рассказал, что мечта пожать руку главе государства появилась во сне, а также признался, что немного волнуется, но мама волнуется больше.
Коля впервые посетил Москву. До общения с президентом для гостей провели экскурсию по Кремлю. Позднее они отправились в усадьбу Измайлово, в музей оружия.
Сбыча мечт: Путин пожал руку 10-летнему Коле Кузнецову и расписался на его форме для самбо. По словам Коли, рукопожатие президента крепкое. А форму он наденет на первые соревнования после того, как победит болезнь. pic.twitter.com/qs0t31jipG— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 декабря 2018 г.
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