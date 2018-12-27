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МВД предлагает сделать бессрочный вид на жительство для иностранцев

, ИА "Амител"

Фото: wixstatic.com

Министерство внутренних дел предложило отказаться от необходимости продлевать вид на жительство для иностранцев каждые пять лет. Проект федерального закона опубликован на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе говорится, что такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в России. Он также предусматривает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов.

Общественное обсуждение проекта продлится до 9 января.

Предполагается, что закон вступит в силу в сентябре будущего года.

Ранее временно исполняющая обязанности начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова объяснила, чем вызвана необходимость менять срок действия вида на жительство.

"Поступало большое количество обращений, когда люди забывали продлевать вид на жительство, пять лет истекали. Иностранный гражданин, который постоянно уже проживает на территории России, получает пенсию, пособия, может избираться и быть избранным, отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранного гражданина", — сказала она.

По словам Казаковой, законопроект предполагает возвращение к существовавшему до 2002 года порядку, когда вид на жительство был бессрочным.

Вид на жительство выдают иностранцу в подтверждение его права постоянно проживать в России, а также свободно выезжать из нее и въезжать обратно. Чтобы получить этот документ, надо не менее года прожить в стране по разрешению на временное проживание.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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