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МВД предложило отказаться от необходимости продлевать вид на жительство для иностранцев каждые пять лет. Проект федерального закона размещен на Едином федеральном портале нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.
В документе сказано, что данный подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в РФ. Кроме этого, он предусматривает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов.
Общественное обсуждение проекта продлится до 9 января.
Предположительно, закон вступит в силу в сентябре 2019 года.
Ранее врио начальника ГУ по вопросам миграции МВД Валентина Казакова объяснила, чем вызвана необходимость менять срок действия вида на жительство.
"Поступало большое количество обращений, когда люди забывали продлевать вид на жительство, пять лет истекали. Иностранный гражданин, который постоянно уже проживает на территории России, получает пенсию, пособия, может избираться и быть избранным, отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранного гражданина", — приводит агентство ее слова.
Казакова отметила, что законопроект предполагает возвращение к существовавшему до 2002 года порядку, когда вид на жительство был бессрочным.
Вид на жительство выдают иностранцу в подтверждение его права постоянно проживать в РФ, а также свободно покидать ее границу и въезжать обратно. Чтобы получить данный документ, нужно не меньше года прожить в стране по разрешению на временное проживание.
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