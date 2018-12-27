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Голливудская звезда Мэттью МакКонахи занял первое место в рейтинге актеров, которые приносят самый маленьких доход, по версии журнала Forbes. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт издания.
Издание подсчитало, какие актеры могут считаться самыми "неэффективными" с точки зрения дохода с каждого доллара из полученных гонораров. МаКонахи принес всего 1,1 доллара с каждого выплаченного ему доллара. Следом за ним расположились Кристиан Бэйл (1,5 доллара), Мэтт Дэймон (3,7 доллара), Мелисса МакКарти (4,9 доллара). Замыкает топ-5 аутсайдеров по эффективности вложений актриса Риз Уизерспун с результатом 5,2 доллара.
Также названы самые "эффективные" артисты, которыми оказались звезды фильмов о супергероях. Самым экономически выгодным признан Джереми Реннер (82,3 доллара), снявшийся в "Мстители: Финал". На втором месте расположился Марк Руффало (80,2 доллара) из "Мстителей: Война бесконечности", третьей — Эми Адамс (69,9 доллара), снявшаяся в картине "Прибытие", четвертой — актриса Галь Гадот, исполнительница главной роли в фильме "Чудо-женщина".
В ходе составления рейтинга учитывались гонорары от съемок трех последних снятых в Голливуде картин, в которых участвовали актеры. Также в расчет принимались лишь картины, которые вышли на экраны более двух тысяч кинотеатров.
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