Фото: audit.gov.ru
Новогодний стол для заключенных в колониях будет особым: с салатами, овощной икрой и пельменями. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-бюро ФСИН.
Отмечается, что в канун Нового года и в период праздников в исправительных колониях пройдут разные культурно-массовые и спортивные мероприятия. "Станет более разнообразным и новогоднее меню", — цитирует агентство текст сообщения.
В ведомстве добавили, что в праздничный рацион может войти винегрет, икра из овощей, соте из курицы, чахохбили, котлеты, биточки (мясные, рыбные), пельмени, рулеты из мяса и овощей.
"Традиционно для организации досуга осужденных в учреждениях проводятся концерты художественной самодеятельности, театрализованные постановки, викторины, просмотры добрых новогодних фильмов, конкурсы стенных газет", — сказано в пресс-релизе.
В нем сказано, что в исправительных учреждениях будут проводиться показы национальных костюмов периода 15-19 веков, которые сшили осужденные, вокальные конкурсы и соревнования кулинарного мастерства.
"Еще одной доброй традицией является участие осужденных в благотворительных акциях по изготовлению мягких игрушек и вязанных вещей, которые передаются в детские дома.
В колониях пройдут спортивные мероприятия, конкурсы снежных фигур, а в северных регионах будут построены целые снежные городки.
Также отмечается, что на праздники во многих учреждениях будут проходить "Дни открытых дверей" для встречи осужденных с родными, колонии посетят городские и республиканские творческие коллективы.
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