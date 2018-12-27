Фото: kino-teatr.ru
Во вторник, 25 декабря, на 66-м году жизни скончался советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу друга артиста Олега Хартулари.
"Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнёр и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и тёплых слов. Царствие тебе Небесное! До встречи!", — написал он.
Матвеев родился 12 марта 1953 года в городе Потсдам в ГДР, но вскоре его семья вернулась в Советский Союз. В 1981 году он окончил ВГИК и попал на "Мосфильм", где проработал десять лет.
За карьеру актер сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, включая картины "Государственная граница. Год сорок первый", "Осенний марафон" и другие.
Также он известен озвучкой известных иностранных актеров, в том числе Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона. В частности, его голосом "говорят" такие персонажи, как Дарт Вейдер в фильме "Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда", рядовой Капарзо из фильма "Спасти рядового Райана", Мартин Риггз из "Смертельного оружия — 4". Последней работой Матвеева стал дубляж ленты "Гравитация", где он озвучивал актера Джорджа Клуни.
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