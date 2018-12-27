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Политолог из Украины Вячеслав Ковтун, который часто участвует в ток-шоу на телеканалах Росии, попал в базу данных "Миротворца", пишет РИА Новости.
На сайте говорится, что Ковтун попал в базу данных за "осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых публикает данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и иных граждан, которых называет "изменниками родины".
Действия владельцев "Миротворца" раскритиковала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта включены также сведения о ряде российских деятелей культуры.
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