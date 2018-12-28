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Самые массивные опоры Крымского моста, расположенные по обеим сторонам судоходного Керчь-Еникальского канала и на которых находятся арочные пролеты, обезопасили от столкновения с судами специальными конструкциями. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на инфоцентр "Крымский мост".
"К концу года у фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций — палов. В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения. Фарватерный участок Крымского моста полностью обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что строители Крымского моста полностью выполнили производственную программу на 2018 год и сдадут в эксплуатацию железнодорожную часть перехода через Керченский пролив в декабре. На объекте продолжают работать около 5 тыс. строителей, задействованы более 150 основных единиц техники, девять единиц различных плавсредств.
Мост в Крым — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его длина составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.
Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.
Автодорожная часть Крымского моста была открыта 15 мая, строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
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