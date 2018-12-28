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Самые массивные опоры моста через Керченский пролив, которые находятся по обеим сторонам судоходного Керчь-Еникальского канала и на которых находятся арочные пролеты, обезопасили от столкновения с судами специальными конструкциями. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на инфоцентр "Крымский мост".
"К концу года у фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций — палов. В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения. Фарватерный участок Крымского моста полностью обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу", — цитирует агентство текст сообщения.
Ранее отмечалось, что строители моста полностью выполнили производственную программу на текущий год и сдадут в эксплуатацию железнодорожную часть перехода через Керченский пролив в декабре. На объекте работают около пяти тысяч строителей, задействованы свыше 150 единиц техники, девять единиц разных плавсредств.
Мост в Крым является самым протяженным в РФ и одним из самых крупных в Европе, его длина составляет 19 километров. Общая стоимость сооружения составляет 227,92 миллиарда рублей.
Автодорожную часть моста открыли 15 мая, строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в следующем году. Мост воссоединил Крым с Таманским полуостровом.
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