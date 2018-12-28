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Автохам не выпустил на выезд машину скорой в Москве

, ИА "Амител"
Водитель затеял потасовку с медиками

Фото: primorsky.ru

В столице России водитель заблокировал машину детской реанимации, отправлявшейся на выезд из больницы. Детали инцидента выяснят следователи, пишет "Российская газета".

Ранее запись инцидента, произошедшего у ворот больницы имени святого Владимира, опубликовали в одном из популярных пабликов. У ворот медучреждения на пути реанимобиля встал белый автомобиль Kia. Охранники больницы потребовали освободить проезд, однако автомобилист затеял с ними потасовку.

В пресс-службе московского ГСУ Следственного комитета, по факту публикации началась доследственная проверка. По ее результатам будет решено, есть ли основания для уголовного дела.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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