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В столице России водитель заблокировал машину детской реанимации, отправлявшейся на выезд из больницы. Детали инцидента выяснят следователи, пишет "Российская газета".
Ранее запись инцидента, произошедшего у ворот больницы имени святого Владимира, опубликовали в одном из популярных пабликов. У ворот медучреждения на пути реанимобиля встал белый автомобиль Kia. Охранники больницы потребовали освободить проезд, однако автомобилист затеял с ними потасовку.
В пресс-службе московского ГСУ Следственного комитета, по факту публикации началась доследственная проверка. По ее результатам будет решено, есть ли основания для уголовного дела.
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